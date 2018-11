Pattinaggio artistico, Rostelecom Cup 2018: Yuzuru Hanyu domina il programma corto, seconda posizione per Kvitelashvili. Disastro Kolyada

La Megasport Arena di Mosca sta ospitando questa settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico.

In una gara contrassegnata da prove a dir poco disastrose della maggior parte dei partecipanti, il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu ha dominato lo short program del singolo maschile, stregando il pubblico presente con una performance da capogiro. Il nipponico ha inaugurato il suo programma “Otonal” atterrando uno straordinario quadruplo salchow, valutato con un plebiscito di +4 e +5 da parte dei giudici, eseguendo successivamente il sontuoso triplo axel e la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, quest’ultimo realizzato con il braccio sopra la testa durante la rotazione. Raccogliendo livello 4 sia nelle trottole sia nella commovente serie di passi a chiusura della prova, l’alieno allenato da Brian Orser ha conquistato nel segmento il nuovo primato del mondo (con il nuovo sistema di valutazione) di 110.53, suddiviso in 62.44 (tecnico) e 48.09 (componenti del programma).

In seconda posizione provvisoria si è piazzato il georgiano Moris Kvitelashvili, uno dei pochi a pattinare un programma pulito senza sbavature. L’atleta di Eteri Tutberidze è stato artefice di una prova di alto profilo sotto il profilo tecnico, in cui ha eseguito la difficile combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop, un buon triplo axel e il quadruplo toeloop, ottenendo 89.94 punti (51.48, 38.46) e guadagnando un buon margine non solo su Alexander Majorov, al terzo posto dopo una bella prova valutata complessivamente 82.33 (45.04, 37.29), ma soprattutto sui più quotati Keegan Messing e Mikhail Kolyada



Il canadese Messing (secondo a Skate Canada), in settima posizione provvisoria con 73.83 (33.87, 40.96), è stato protagonista di una prova molto fallosa in cui è caduto nel quadruplo toeloop (chiamato sottoruotato), poggiando successivamente una mano sul ghiaccio nel triplo axel e atterrando solo doppio il toeloop in combinazione con il triplo lutz. Tuttavia, a riuscire a fare ancora peggio del canadese è stato il padrone di casa Mikhail Kolyada che, aprendo il triplo toeloop, realizzando solo semplice l’axel ed eseguendo solo doppio il triplo toeloop in combinazione con il triplo lutz, ha ottenuto l’ottava piazza con 69.10 (27.74, 41.36).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: ISU Figure Skating