Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Christof Innerhofer insegue una seconda giovinezza e sogna una stagione da protagonista

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per sbarcare in nord-America per il primo fine settimana di gare a Lake Louise in Canada. Come consuetudine, le gare di fine novembre sanciscono anche l’avvio delle specialità veloci, dopo lo slalom gigante di Soelden (non disputato) e lo speciale di Levi vinto da Marcel Hirscher. Sulla pista Men’s Olympic Downhill vedremo finalmente il primo supergigante e la prima discesa della stagione, per iniziare a valutare chi si è presentato nel migliore dei modi a questo nuovo campionato.

Tra gli sciatori che attendono questo esordio con la maggiore determinazione e curiosità c’è, senza alcuna ombra di dubbio, Christof Innerhofer. Il quasi 34enne di Brunico (compirà gli anni il 17 dicembre) è reduce da una annata con pochi sorrisi per diverse motivazioni e sta letteralmente mordendo il freno per dimostrare di essere di nuovo quello sciatore che può vincere in ogni gara e che il viale del tramonto è ancora decisamente distante.

La Coppa del Mondo 2017/18, tuttavia, deve essere messa alle spalle in fretta. I risultati, dopotutto, parlano chiaro e confermano che Innerhofer non ha certo disputato la sua migliore stagione. In discesa libera, per esempio, ha totalizzato come miglior prestazione un quarto posto a Beaver Creek, due quinti posti tra Val Gardena e Kviitfjell, quindi diversi piazzamenti e due ritiri a Wenger e Kitzbuhel. In Supergigante, invece, ha centrato l’unico podio ad Are, secondo posto, mentre solamente un sesto posto a Lake Louise è andato a impreziosire un filotto di risultati non certo soddisfacenti. A fare ben sperare, invece, è stata la chiusura dell’anno, in crescita rispetto ad una fase centrale oggettivamente difficile.

Christof Innerhofer, quindi, ha la consapevolezza di trovarsi di fronte ad una annata quanto mai importante per la sua carriera. Il campione del mondo di supergigante del 2011 vuole tornare in pianta stabile nelle posizioni che contano, perchè per un campione del suo livello non si può certo accontentare di piazzamenti. La voglia di primeggiare è intatta, ora non rimarrà che assecondarla con la forma fisica e la qualità che ha sempre dimostrato di avere. L’Italia delle discipline più veloci attende di nuovo alla ribalta Christof Innerhofer. Capiremo già da Lake Louise se l’atleta di Brunico inizierà con il piede giusto la sua nuova annata.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com