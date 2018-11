Sci Alpino, Coppa del Mondo 2018: le pagelle. Shiffrin regina in casa, Jansrud comincia bene, steccano gli uomini-jet azzurri

Le pagelle dello slalom femminile di Killington e del superG di Lake Louise, che ha visto le vittorie di Mikaela Shiffrin e Kjetil Jansrud.

Mikaela Shiffrin 8: ad una sola vittoria dal record di Marlies Schild. Successo numero 45 in carriera, 34esimo tra i rapid gates, dove si conferma la regina incontrastata. Cala il tris a Killington, dopo i trionfi delle ultime due stagioni. Un pronto riscatto dopo il mancato podio di ieri e 100 punti che le permettono di issarsi ancora più in alto nella classifica di Coppa del Mondo.

Petra Vlhova 7: è sempre il solito discorso “Se non ci fosse stata Shiffrin…..”. La slovacca è la prima delle altre, ma si conferma comunque una diretta rivale dell’americana. Battere l’americana diventa un’impresa quasi impossibile e la nativa di Bratislava dovrà essere brava a farsi trovare pronta quando la statunitense commetterà un errore.

Wendy Holdener 5,5: cosa succede alla svizzera in slalom? Doveva essere la principale avversaria di Shiffrin ed invece per la seconda gara consecutiva deve guardare lontanissima il podio. Sesta posizione a 2.37 dall’americana, dopo tanti errori sia nella prima che nella seconda manche.

Kjetil Jansrud 8: vince il duello a distanza contro Vincent Kriechmayr, trionfando nel supergigante di Lake Louise. Il norvegese parte con il piede giusto in una stagione nella quale vuole bissare il titolo nella classifica di specialità ottenuto lo scorso anno.

Vincent Kriechmayr 7,5: arriva a 14 centesimi dal rivale, quasi tutti persi nella parte finale dopo una gara praticamente alla pari con il norvegese. Un secondo posto comunque importante e la consapevolezza che il duello tra lui e Jansrud durerà tutta la stagione.

Mauro Caviezel 7: la grande sorpresa di giornata. Chiude al terzo posto a due decimi dalla vetta. Centra il quarto podio della carriera e salva in parte il weekend della Svizzera, che ha visto Beat Feuz (5,5) rimanere fuori dai primi tre sia in discesa sia in SuperG.

Ital-Jet 5: in discesa una giornata trionfale, mentre oggi gli azzurri steccano e chiudono lontanissimi dalle posizioni che contano. Il migliore è Dominik Paris, ventunesimo a 1.50 da Jansrud, che precede il compagno di squadra Emanuele Buzzi. Trentesimo Christof Innerhofer, mentre Peter Fill è uscito dopo solo dieci secondi di gara.













Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com