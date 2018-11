Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: a Lake Louse prime gare veloci al femminile. Assenze illustri, ma torna Ilka Stuhec

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino apre le sue porte alla velocità. A Lake Louise, infatti, sono in programma in questo fine settimana due discese (venerdì e sabato) ed un superG (domenica). In Canada, però, sono veramente tantissime le assenti illustri e tra queste la prima è senza dubbio colei che è la padrona di casa, Lindsey Vonn.

La campionessa americana non sarà al cancelletto di partenza a causa di un infortunio al ginocchio, procurato da una caduta in allenamento a Copper Mountain. Non ci sarà, dunque, la super favorita per la vittoria in quel di Lake Louise, visto che su questa pista Vonn ha ottenuto ben diciotto successi in carriera e soprattutto la statunitense deve rimandare la caccia al record di vittorie in Coppa del Mondo di Stenmark.

Anche l’Italia si presenta con una squadra rivoluzionata dai tanti infortuni. Nell’ordine mancheranno Sofia Goggia, Johanna Schnarf ed Elena Fanchini. I tecnici azzurri punteranno su Nadia Fanchini, che ha ottenuto il primo podio e la prima vittoria della carriera proprio a Lake Louise, poi su Nicol Delago, chiamata alla stagione della conferma dopo le buone cose fatte l’anno scorso, e soprattutto su Federica Brignone, reduce dalla straordinaria vittoria nel gigante di Killington e che vorrà essere protagonista anche nella velocità, specialmente in superG, per ottenere punti importanti in ottica Coppa del Mondo.

Senza alcune delle grandi favorite, Vonn e Goggia, il discorso vittoria è aperto veramente a moltissime. Sia in discesa che in supergigante è ampio il gruppo delle possibili candidate alla vittoria, da Tina Weirather a Cornelia Huetter, da Michelle Gisin a Lara Gut, senza dimenticare coloro che finora sono state protagoniste anche nelle discipline tecniche: la norvegese Ragnhild Mowinckel, la tedesca Viktoria Rebensburg e soprattutto Mikaela Shiffrin.

L’americana ha lavorato moltissimo sulla velocità e ha come obiettivo quello di provare a vincere con continuità anche in queste specialità, per ipotecare la sua terza Coppa del Mondo consecutiva. A Lake Louise, poi, ci sarà il grande ritorno in pista della slovena Ilka Stuhec. La slovena, campionessa del mondo in carica, ha perso le Olimpiadi di PyeongChang per la rottura del crociato del ginocchio sinistro e ha perso tutta la stagione. Da valutare ovviamente la sua condizione in gara, visto che è stata molto lontana dalle competizioni, ma se sta al 100% diventa una super candidata alla vittoria.













Foto: Pier Colombo