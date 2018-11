Biathlon, Coppa del Mondo 2018-2019: Dorothea Wierer “Voglio confermarmi tra le migliori, spero di non ammalarmi”

Dorothea Wierer si prepara a vivere il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka e l’azzurra si è raccontata in un’intervista a FISI Tv. Wierer ha parato della sua stagione: “Spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del mondo. Sicuramente non è facile perché il biathlon comprende due sport, il fondo e il tiro, e deve combaciare tutto. È difficile, ma alla fine ho sempre raggiunto quello che volevo“.

Wierer molto concentrata e che sa bene su cosa puntare, ma qual’è il segreto?: “Il segreto? “Parte tutto dalla mia famiglia, perché siamo cinque fratelli e bisogna essere testardi se si vuole raggiungere qualcosa“.

Un obiettivo in particolare per l’azzurra: “La mia difficoltà più grande è che mi ammalo spesso, credo sia legato tutto allo stress, anche mentale. Ci sono tantissime gare, più o meno quaranta, e purtroppo non dormo tanto, sono una persona un po’ ansiosa e forse è tutto collegato. Ecco, spero di non ammalarmi per una stagione, vediamo”.

Tanti miglioramenti, come quello di superare la tensione: “Per migliorarmi ho cercato la tranquillità, mi sono concentrata sulle piccole cose. Sicuramente il fatto che siamo una squadra piccola e che siamo tutti consapevoli dei nostri mezzi ha aiutato anche me a tranquillizzarmi“.

Poi c’è anche il lato tecnico: “Ognuno ha il suo stile, cambiare è difficile, ho provato a modificare alcuni piccoli dettagli, ma non è facile, perché quando subentra la stanchezza in gara ricadi nei vecchi errori. L’obiettivo è riuscire a cambiare anche in gara”.