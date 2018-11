Sci alpino, Coppa del Mondo 2018: weekend ricco di impegni a Beaver Creek, per le prime conferme e prove d’appello

Dopo l’antipasto di Lake Louise, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018-2019 saluta il Canada e si trasferisce in Colorado per la consueta tappa di Beaver Creek. Sarà un fine settimana quanto mai intenso ed interessante per i protagonisti del Circo bianco con tre impegni (supergigante, discesa libera e slalom gigante) che ci permetteranno di capire se i primi risultati a cui abbiamo assistito saranno confermati, oppure ci saranno le prime risposte da chi, invece, non è partito nel migliore dei modi.

Si inizierà, quindi, con il SuperG di venerdì (ore 18.45 italiane). Dopo l’esordio della scorsa settimana, con il successo di Kjetil Jansrud davanti a Vincent Krichmayr e Mauro Caviezel, tutto tornerà in palio. I favori del pronostico saranno sempre del norvegese (e del suo connazionale Aksel Lund Svindal) mentre andranno alla caccia del podio gli austriaci Hannes Reichelt e Matthias Mayer. Gli italiani, dopo una falsa partenza in questa specialità in Canada, proveranno immediatamente a rifarsi, dopo l’ottimo inizio in discesa libera.

La giornata di sabato sarà dedicata proprio alla prova più veloce, con Max Franz che sarà chiamato al bis dopo la grande vittoria dell’esordio. Alle sue spalle ci sarà un nutrito gruppo di contendenti, incominciando dai suoi compagni di podio di Lake Louise, i nostri Christof Innerhofer e Dominik Paris. La discesa libera, mai come in questa annata, si annuncia un grande terno al lotto, con numerosi sciatori pronti a piazzare la zampata. Oltre ai soliti norvegesi ed austriaci, infatti, non possiamo dimenticare il tedesco Thomas Dressen, gli statunitensi Steven Nyman e Bryce Bennett e, soprattutto, gli svizzeri Beat Feuz, Carlo Janka e Marc Gisin. Tra i nostri portacolori, vedremo la seconda gara stagionale di Peter Fill, mentre Emanuele Buzzi e gli altri giovani proveranno a farsi largo.

Si passerà, quindi, al gigante di domenica. primo appuntamento stagionale nella disciplina più tecnica, dopo la cancellazione di Soelden. Vedremo all’opera, finalmente, Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen in questa prova, dopo essersi sfidati a Levi nello speciale. Oltre ai due soliti rivali, proveranno ad inserirsi ai piani alti i vari Alexis Pinturault, Manuel Feller e Matts Olsson. Per quanto riguarda l’Italia, invece, il timore è che si vivrà una stagione senza troppi guizzi in questa disciplina che, negli anni scorsi, ci aveva regalato grandi gioie. Luca De Aliprandini proverà a compiere il salto di qualità che tutti attendiamo, trascinando con sé tutta la squadra.

Foto: Marcel Hirscher Stefan Holm / Shutterstock.com