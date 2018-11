Scherma: ultimatum della Federazione ad Arianna Errigo sull’arma a cui dedicarsi in prospettiva olimpica

Arianna Errigo e la Federscherma ai ferri corti? Sembrerebbe di sì. Come riporta la Gazzetta dello Sport la schermitrice italiana avrebbe ricevuto un vero e proprio ultimatum dalla Federazione nostrana relativamente all’arma a cui dedicarsi in vista della qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In sostanza “l’invito” è quello di scegliere.

L’azzurra però non demorde e continua avanti per la sua strada, cioè quella di puntare sul fioretto e anche sulla sciabola ed essere l’unica a vincere due medaglie a Cinque Cerchi in due armi diverse: “Da mesi cercano di farmi desistere, ma io continuo con il mio progetto“, le parole dell’Errigo che giovedì partirà per Orleans dove nel weekend si terrà la prima prova di Coppa del Mondo di sciabola.













Foto: Buzzi / Federscherma