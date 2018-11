Scherma, Qualificazioni Assoluti 2019: Roberta Marzani ed Andrea Cassarà si impongono nella seconda giornata

Seconda giornata a Bastia Umbra per la prima prova di qualificazione ai Campionati Italiani di Palermo del prossimo mese di giugno. Oggi erano in programma le prove di spada femminile e fioretto maschile.

Nella spada femminile a trionfare è stata la bergamasca Roberta Marzani. La rappresentante del Centro Sportivo dell’Esercito ha sconfitto in finale Francesca Quondamcarlo con il punteggio di 15-6. Sul podio salgono anche l’argentina Isabel Di Tella, sconfitta da Marzani per 9-8 ed anche Alice Clerici, ko con Quondamcarlo per 15-12.

Nel fioretto maschile è stato Andrea Cassarà a prendersi il gradino più alto del podio. Il bresciano ha superato sempre per 15-12 prima in semifinale Daniele Garozzo e poi in finale Guillaume Bianchi. Al terzo posto si è piazzato anche Davide Filippi, ko proprio con Bianchi all’ultima stoccata per 15-14.

Domani ci sarà la terza ed ultima giornata di gara, che vedrà protagonista la spada maschile













foto Bizzi Federscherma