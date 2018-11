Scherma, Italia show in Coppa del Mondo! Bebe Vio rimonta da 31-40 contro la Cina, trionfo azzurro a Tblisi

L’Italia della scherma paralimpica sa solo vincere: le azzurre del fioretto hanno trionfato a Tblisi (Georgia) dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo valida per la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La strepitosa Bebe Vio, la capitana Loredana Trigilia e Andrea Mogos hanno fatto festa al termine di una giornata davvero incredibile: il nostro terzetto ha saltato i quarti di finale in quanto testa di serie numero 1, poi in semifinale è riuscito a rimontare contro la Cina da 31-40 grazie alla fenomenale Bebe Vio che parte a razzo e infila un parziale di 14-4 che permette all’Italia di vincere per 45-44. Lo show della nostra portacolori lancia il terzetto in finale dove superiamo l’Ungheria con scioltezza (45-35).













Foto: Bizzi per Federschema