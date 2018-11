Scherma, Coppa del Mondo sciabola 2018-2019: Curatoli e Berré le punte dell’Italia. Si cerca un terzo giovane per comporre un trio da sogno

Nella nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile l’Italia punterà su Luca Curatoli ed Enrico Berré. Due atleti di grande talento che hanno ottenuto già diversi risultati di rilievo e sono pronti a portare nuovamente il Bel Paese al successo. Nell’ultima stagione Curatoli è salito sul podio a Padova e Mosca, sfiorando poi la medaglia agli Europei, mentre Berré è arrivato secondo ad Algeri e ha vinto a Madrid. Ciò che però manca ancora ad entrambi e quella continuità di risultati fondamentale per restare ai vertici del circuito. L’obiettivo in questa stagione dovrà quindi essere quello di fare quell’ulteriore step per riuscire a realizzare assalti di livello in tutti gli appuntamenti.

In ottica gare a squadre l’Italia ha bisogno di trovare un altro giovane da affiancare a Curatoli e Berré, per comporre un terzetto che in prospettiva potrebbe impensierire anche la Corea del Sud. Infatti Aldo Montano con i suoi 39 anni non può più dare l’apporto richiesto dal punto di visita fisico, mentre il 31enne Luigi Samele può ancora dire la sua, ma non è comonque più nei tempi migliori. Il primo nome sulla lista dovrebbe essere quello del 21enne Dario Cavaliere, campione europeo Under 23 e già riserva sia ai Mondiali che agli Europei. Attenzione poi anche al 19enne Matteo Neri, numero uno del ranking junior e bronzo iridato, che sarà chiamato a fare il salto di categoria insieme al coetaneo Giacomo Mignuzzi, anche lui più volte in evidenza nelle gare giovanili. I talenti quindi non mancano e presto potremmo vedere un altro azzurro salire sul podio in Coppa del Mondo.













Foto: Bizzi Federscherma