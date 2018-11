Scherma, Coppa del Mondo 2019: l’Italia della sciabola sale sul podio, Vecchi e compagne terze a Orleans

L’Italia sale sul terzo gradino del podio a Orleans (Francia) dove si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sciabola femminile. La nostra Nazionale ha conquistato un ottimo risultato nella prova a squadre, il quartetto azzurro riparte nel migliore dei podi e inizia la stagione con un risultato molto importante che certifica la qualità delle azzurre guidate dal CT Giovanni Sirovich. Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia surclassavano la Germania per 45-29 al primo turno, poi superavano la Cina all’ultima stoccata (45-44) e si qualificavano alla semifinale contro la fortissima Russia guidata da Sofia Pozdiakova, Campionessa del Mondo in carica.



La nostra Nazionale combatte alla pari contro le maestre ma si deve arrendere per 45-41 e allora si deve accontentare di tornare in pedana per affrontare gli USA guidati dalla stella Mariel Zagunis nell’incontro valido per il terzo posto: Vecchi e compagne mostrano tutta la loro determinazione e si impongono per 45-43 riuscendo così a concludere il weekend del miglior modo possibile. A vincere la tappa è stata la Francia padrona di casa che nell’atto conclusivo è riuscita ad avere la meglio sulla Russia per 45-43.













Foto: Bizzi per Federscherma