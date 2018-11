Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: sciabolatori quarti ad Algeri. Vince la Corea del Sud

Dopo la doppietta nella giornata di ieri (Samele secondo e Berrè terzo), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella prova a squadre di sciabola maschile ad Algeri. Il quartetto azzurro (Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano) ha chiuso al quarto posto, dopo essere stato sconfitto prima in semifinale dalla Russia e poi nella finalina per la terzo posizione contro la Germania.

Una questione di stoccate per l’Italia. Gli azzurri si sono arresi 45-43 contro la Russia e per 45-44 contro la Germania, mancando dunque il podio dopo tre secondi posti consecutivi. L’ultima volta fuori dalle prime tre posizioni per la squadra italiana è stata a Varsavia nella scorsa stagione, quando chiuse al quinto posto.

La vittoria odierna è andata alla Corea del Sud, che conferma i pronostici della vigilia. Il quartetto, formato da Ha Hansol, vincitore della prova individuale ad Algeri, Oh Sanguk (terzo ieri), Gu Bonjil e Kim Junho, ha sconfitto in finale nettamente la Russia per 45-31.

In precedenza l’Italia aveva esordito agli ottavi di finale con il successo per 45-32 sull’Egitto e poi nei quarti la vittoria per 45-34 contro la Georgia, che è scesa in pedana sotto le insegne della FIE per via della squalifica alla propria Federazione.













foto Bizzi/Federscherma