Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: primo podio in carriera per Federico Vismara! L’azzurro è terzo a Berna

Sulle pedane di Berna Federico Vismara conquista il primo podio della carriera nella Coppa del Mondo di scherma. Nella prima tappa stagionale del circuito di spada maschile, il 21enne emiliano chiude al terzo posto dopo essere stato superato in semifinale dal giapponese Kazuyasu Minobe per 15-11. Il nipponico ha conquistato poi il successo del torneo, battendo in finale l’olandese Bas Verwijlen (priorità sul 9-9).

Un torneo da grande protagonista per Vismara, che dopo aver superato ieri le qualificazioni, ha battuto oggi il ceco Jakub Jurka per 15-10, poi all’ultima stoccata (15-14) il polacco Damian Michalak. Agli ottavi l’azzurro ha travolto 15-6 il venezuelano Gabriel Lugo, mentre l’assalto che l’ha portato sul podio è stato quello con il danese Patrick Jorgensen, vinto anche questo nettamente per 15-8.

Stop invece ai quarti di finale per Marco Fichera, sconfitto 15-12 dal kazako Dmitriy Alexanin. Ai sedicesimi Fichera si era imposto 13-12 nel derby azzurro con Valerio Cuomo, mentre allo stesso turno si era fermato anche Davide Di Veroli, battuto 5-4 dallo svizzero Michele Niggeler. Al primo assalto di giornata sono stati eliminati Enrico Garozzo e Andrea Santarelli sconfitti 15-10 rispettivamente dallo spagnolo Alvaro Ibanez e dal tedesco Lukas Bellman. Nel corso delle qualificazioni erano invece usciti Paolo Pizzo, Federico Marenco, Lorenzo Buzzi, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini ed Amedeo Zancanella.













Foto: Augusto Bizzi Federscherma