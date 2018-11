Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i coreani, l’Italia punta su Curatoli e Berré

Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa annata, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo iridato con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale.

Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne statunitense Eli Dershwitz, attuale numero uno del ranking. Questo giovane atleta ha dimostrato tutto il suo talento nell’ultimo anno, vincendo due tappe di Coppa del Mondo (Algeri e Padova) e poi conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali. L’americano proverà ad interrompere l’egemonia della Corea del Sud, che potrà contare su tre atleti tutti in grado di vincere: Gu Bongil, che vanta ben 15 podi nel circuito, il già citato campione iridato Kim Junghwan e il giovane Oh Sanguk, esploso nella scorsa stagione. Attenzione anche a Kim Junho che ha conquistato il bronzo a Wuxi. A questi nomi si aggiunge quello dell’ungherese Aron Szilagyi, bicampione olimpico in carica, che però non è salito sul podio né agli Europei né ai Mondiali, del connazionale Andras Szatmari, campione del mondo a Lipsia 2017, e del russo Kamil Ibragimov, vicecampione europeo e bronzo iridato.

Anche l’Italia è pronta ad essere grande protagonista con Luca Curatoli ed Enrico Berré. Il 24enne campano si è prodotto in una crescita esponenziale nelle ultime stagioni, dimostrando in più assalti di avere la qualità per lottare con i migliori ed ora cercherà di fare il definitivo salto di qualità. Ambizioni importanti anche per il 26enne romano che a maggio ha trionfato nella tappa di Coppa del Mondo di Madrid e punta a ripetersi. Infine per quanto riguarda le gare a squadre, la Corea del Sud appare ancora di un altro livello, con Italia e Ungheria che saranno le principali rivali.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma