Tennis, ATP Finals 2018: Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale

Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera.

Anche Dominic Thiem entra in campo con le stesse motivazioni dello svizzero, visto che l’austriaco ha perso la prima partita con Kevin Anderson. Il numero otto del mondo è il secondo giocatore del Master (l’altro è Djokovic) ad avere un confronto positivo negli scontri diretti contro Federer. Due vittorie in tre precedenti per Thiem, che cerca la terza affermazione per sperare ancora nella qualificazione alle semifinali.

Ovviamente il destino di Federer e Thiem (giocheranno alle 21.00) è strettamente collegato anche all’esito della sfida tra Kei Nishikori e Kevin Anderson. Entrambi hanno l’occasione di qualificarsi per la semifinale (servirà anche un certo risultato nel secondo singolare di giornata), ma una vittoria li metterebbe in una posizione tranquilla e con il passaggio del turno praticamente al sicuro. Questa sarà la nona sfide della carriera tra il giapponese e l’australiano, con Nishikori in vantaggio nei precedenti per 5-3. Sul cemento, però il risultato è di 2-2, anche se il tennista asiatico ha vinto proprio l’ultima sfida giocata qualche giorno fa a Parigi Bercy.

In campo anche le coppie di doppio del girone Llodra/Santoro. Cominciano Klaasen/Venus e Mektic/Peya, che hanno perso il match d’esordio, e poi toccherà a Cabal/Farah contro Murray/Soares. I colombiani, con una vittoria in due set, sarebbero qualificati per le semifinali della ATP Finals 2018.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock