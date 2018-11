Olimpiadi Invernali 2026, oggi il referendum a Calgary: “no” favorito. L’Italia osserva interessata

Quella odierna è una giornata importante per le Olimpiadi Invernali 2026. A Calgary, infatti, saranno aperte le urne per il referendum cittadino in merito alla candidatura della città canadese per ospitare la rassegna a cinque cerchi: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 locali (cioè dalle 16.00 alle 04.00 di notte in Italia) gli elettori dovranno esprimere la propria volontà in merito alla possibilità di proseguire con la candidatura o di ritirarsi con largo anticipo.

Stando agli ultimi sondaggi, il no dovrebbe prevalere con il 55% dei voti: in caso di maggioranza del no, Calgary si ritirerebbe automaticamente dalla corsa verso le Olimpiadi Invernali 2026. A quel punto rimarrebbero soltanto l’Italia con Milano-Cortina d’Ampezzo e la Svezia con Stoccolma ma anche la candidatura nordica deve superare dei problemi politici non indifferenti.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com