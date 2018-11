Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: il grande ritorno di Elisa Di Francisca e il primo podio di Federico Vismara

Tornare dopo due anni e vincere è una cosa che solo le grandi campionesse sanno fare. Elisa Di Francisca è una di loro, ma probabilmente neanche la jesina si sarebbe mai aspettata di salire sul gradino più alto del podio nella prova di Coppa del Mondo ad Algeri. La marchigiana mancava sulle pedane internazionali dalla finale olimpica di Rio 2016 e da quel momento c’è stata una lunga pausa, anche per la nascita del primo figlio Ettore.

Alla prima gara Di Francisca è stata semplicemente eccezionale, quasi come se gli ultimi due anni non fossero davvero mai esistiti. In rapida successione sono arrivate le vittorie contro la romena Calugareanu, la cinese Fu, la russa Korobeynikova, poi la semifinale contro Martina Batini ed infine la giapponese Azuma. Una vera fuoriclasse, che è tornata con un solo obiettivo in testa: le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Sabato è stata la giornata anche di un’altra mamma. Martina Batini rientrava nel circuito dopo un’anno nel quale ha dato alla luce il suo primogenito (il papà è Matteo Tagliariol) e la fiorettista toscana è stata protagonista anche lei di un grande ritorno, chiudendo al terzo posto dopo essere stata sconfitta solamente in semifinale da Di Francisca. Anche per lei ora l’obiettivo è quello di qualificarsi per le prossime Olimpiadi.

Purtroppo la gara di Algeri è stata veramente negativa per Arianna Errigo. E’ un momento veramente complicato per la monzese, che da una parte si trova a dover fronteggiare la polemica per la doppia arma con la federazione e lo staff tecnico nazionale e dall’altra deve subire una sconfitta al primo turno ad Algeri. Un ko che no fa altro che solo aumentare la negatività in una situazione che sta veramente portando problemi non solo ad Arianna, ma anche a tutta la scherma italiana, che rischia di perdere una grande campionessa.

Nel fine settimana schermistico c’è stato anche l’esordio stagionale molto positivo per la spada maschile azzurra. Oltre al secondo posto nella gara a squadra con un quartetto totalmente rivoluzionato rispetto al passato, c’è stato il terzo posto di Federico Vismara nella prova individuale a Berna. Il giovane emiliano è al suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo, dopo i tanti conquistati nelle categorie junior. Un risultato che può davvero essere il trampolino di lancio per una carriera veramente importante.













foto Bizzi/Federscherma