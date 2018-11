Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: gli sciabolatori iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici, ma sfuma il podio a squadre

Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana.

Luigi Samele è tornato finalmente ai vertici, ottenendo un ottimo secondo posto. Il 31enne azzurro torna sul podio a livello individuale due anni dopo il successo nel Grand Prix di Cancun del 2016, dimostrando che può dire ancora la sua ad alti livelli. Il torneo di Samele è stato ottimo, ma in finale è arrivato probabilmente senza energie e si è dovuto arrendere ad Ha Hansol, un altro giovane talento della Corea del Sud, che prima d’ora non era mai salito sul podio in Coppa del Mondo. Si conferma invece tra i migliori Enrico Berrè, che dopo il secondo posto dello scorso anno, chiude questa volta sul terzo gradino del podio. Il 26enne romano dimostra così ulteriormente di aver raggiunto il livello dei migliori al mondo. Male invece Luca Curatoli, che è stato eliminato ai sedicesimi contro un avversario sicuramente alla portata.

Ci si aspettava di vedere gli azzurri sul podio anche nella gara a squadre, ma non è andata come previsto. Infatti il quartetto formato da Samele, Berrè, Curatoli e Aldo Montano non è riuscito a restare lucido nei momenti chiave degli assalti e ha visto così sfumare, per questione di poche stoccate, prima la semifinale e poi il terzo posto. La sconfitta 45-43 con la Russia e la successiva 45-44 con la Germania bruciano, ma fanno comunque capire che questa squadra se la può giocare con tutti e già dalla prossima tappa potremmo rivedere un duello per la vittoria tra Italia e Corea del Sud, che questa volta ha dominato la finale con la Russia.













Foto: Bizzi Federscherma