Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: due azzurri sul podio ad Algeri! Secondo posto per Luigi Samele, terzo per Enrico Berrè

Si apre alla grande per l’Italia la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane di Algeri arrivano il secondo posto di Luigi Samele e il terzo di Enrico Berrè, che perde il derby azzurro in semifinale per 15-13. Samele torna così sul podio a livello individuale due anni dopo il successo nel Grand Prix di Cancun del 2016, mentre Berrè si conferma tra i migliori ad Algeri, dopo il secondo posto dello scorso anno.

Samele oggi ha ritrovato la forma dei tempi migliori, imponendosi nettamente in tutti gli assalti prima della finale, in cui è stato però superato 15-9 dal sudcoreano Ha Hansol, che a 24 anni coglie la prima vittoria nel circuito. Un assalto equilibrato nella prima parte, ma poi l’avversario ha preso il largo sul 6-3 aprendo un gap che il 31enne azzurro non è riuscito più a colmare. Samele in precedenza aveva superato 15-4 il sudcoreano Kim Kyehwan, poi 15-2 l’argentino Stefano Lucchetti. Agli ottavi Samele aveva poi vinto il derby azzurro contro Aldo Montano per 15-10, mentre ai quarti aveva battuto 15-11 il russo Konstantin Lokhanov. Ottimo torneo anche per Berrè, che nel primo turno aveva superato 15-11 il connazionale Gabriele Foschini, poi aveva battuto 15-13 il rumeno Iulian Teodosiu e 15-9 un altro azzurro, Riccardo Nuccio. Ai quarti il 26enne romano si era imposto invece 15-11 con il georgiano Sandro Bazadze. Il podio viene completato da un altro sudcoreano, Oh Sanguk.

Per quanto riguarda gli altri italiani, agli ottavi era stato eliminato Dario Cavaliere, sconfitto all’ultima stoccata (15-14) da Lokhanov. Prova deludente invece per Luca Curatoli, che esce di scena ai sedicesimi, sconfitto 15-12 dall’ungherese Tamas Decsi, che nel primo turno aveva eliminato anche Alberto Pellegrini (15-9). Stop al primo assalto anche per Matteo Neri, superato 15-7 dal tedesco Richard Huebers. Si erano invece fermati ieri nelle fasi di qualificazione Leonardo Dreossi (12-15 con il russo Efimov), Giacomo Mignuzzi (4-15 con il rumeno Dolniceanu) e Stefano Scepi (9-15 con il tedesco Huebner).













Foto: Bizzi Federscherma