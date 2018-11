Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans

Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani.

Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la qualificazione, aggiungendosi alle già presenti Rossella Gregorio, Martina Criscio ed Irene Vecchi, tutte e tre teste di serie. Si sono qualificate poi con gli assalti preliminari Chiara Mormile, Benedetta Taricco, Sofia Ciaraglia, Eloisa Passaro e Michela Battiston.

Proprio quest’ultima ha vinto il derby tricolore contro Lucia Lucarini per 15-13, mentre Beatrice Dalla Vecchia non era riuscita a superare la fase a gironi. Purtroppo domani nel primo turno ci saranno subito delle sfide tutte azzurre: Criscio-Taricco e Vecchi-Ciaraglia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Bizzi/Federscherma