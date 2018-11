Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista

La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. Nonostante l’assenza di Kim Junghwan, la Corea del Sud potrà comunque ambire al successo visto che in pedana troveremo il fuoriclasse Gu Bongil e i giovani talenti Oh Sanguk e Kim Junho. Tra i pretendenti al podio ci saranno poi gli ungheresi Aron Szilagyi e Andras Szatmari, oltre al russo Kamil Ibragimov e al tedesco Max Hartung.

L’Italia punterà su Luca Curatoli ed Enrico Berré per centrare subito un grande risultato. Entrambi sono reduci da un’ottima stagione, in cui hanno dimostrato di poter lottare alla pari con i migliori del mondo. Berré punterà a confermarsi sul podio ad Algeri, dopo il secondo posto dello scorso anno, mentre Curatoli proverà a tornare subito protagonista dopo la vittoria in ambito nazionale a Bastia Umbra. Curatoli e Berrè sono gli unici azzurri ammessi di diritto al tabellone principale, mentre dovranno superare le eliminatorie gli altri convocati: Aldo Montano, Luigi Samele, Dario Cavaliere, Alberto Pellegrini, Gabriele Foschini, Leonardo Dreossi, Riccardo Nuccio, Stefano Scepi e i giovanissimi Giacomo Mignuzzi e Matteo Neri.

Ambizioni importanti per gli azzurri anche nella gara a squadre. Infatti il quartetto formato da Berrè, Curatoli, Montano e Samele è vicecampione iridato ed europeo in carica e l’obiettivo sarà quello di raggiungere nuovamente la finale. Sarà molto dura superare la Corea del Sud, mentre gli altri avversari sono tutti alla portata, con Ungheria e Germania che potrebbero essere le squadre più pericolose.













Foto: Bizzi Federscherma