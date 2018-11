Scherma, Arianna Errigo: fioretto o sciabola verso le Olimpiadi? Al Trofeo Marta Russo con entrambe le armi!

Arianna Errigo ha ricevuto l’ultimatum da parte della Federazione Italiana di scherma che le ha chiesto di scegliere con quale arma intende qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Entro il 31 marzo l’azzurra dovrà dichiarare la sua intenzione: fioretto o sciabola? La brianzola, che ha ottenuto i suoi migliori risultati con l’arma dolce, aveva deciso di cimentarsi in entrambe le specialità per inseguire una storica doppia medaglia ai Giochi ma a questo punto dovrà operare una decisione.



Mancano però ancora quattro mesi abbondanti alla scadenza e Arianna prosegue per la propria strada: sabato sarà infatti impegnata a “Una Stella per Marta Russo”, il trofeo intitolato alla memoria della studentessa uccisa nel 1997 all’Università La Sapienza. A Roma vedremo all’opera Arianna con fioretto e sciabola ma ci saranno anche altre stelle come Di Francisca, Mancini, Erba, Vecchi, Gregorio, Aspromonte, Rosatelli.













Foto: Bizzi per Federscherma