Tennis, ATP Finals Londra 2018: Roger Federer chiamato ad evitare una clamorosa eliminazione

Andrà in scena oggi a Londra la quinta giornata delle ATP Finals: ultimo turno del round robin per il Gruppo Lleyton Hewitt, che emetterà i suoi verdetti: non prima delle ore 15.00 spazio alla sfida tra l’austriaco Dominic Thiem ed il giapponese Kei Nishikori, mentre non prima delle ore 21.00 lo svizzero Roger Federer affronterà il sudafricano Kevin Anderson.

La sfida pomeridiana vedrà di fronte l’austriaco, già spalle al muro dopo le prime due sconfitte senza conquistare set, ed il nipponico, che dopo la roboante vittoria contro Federer all’esordio, è stato letteralmente spazzato via da Anderson, che gli ha concesso un solo game. Un set vinto dall’austriaco spedirebbe già in semifinale il sudafricano, ma Thiem per tenere acceso un barlume di speranza circa la qualificazione deve vincere in due set e poi attendere l’esito della seconda sfida.

Il secondo incontro, come detto, potrebbe arrivare con Anderson già in semifinale, oppure con tutto ancora in gioco in caso di vittoria del nipponico in due set nel primo match. Federer potrebbe dover sudare questa volta per giungere in semifinale: lo svizzero però potrebbe ancora essere comunque anche primo nel raggruppamento. Il sudafricano vanta una sola vittoria, ma di prestigio contro l’elvetico: una lotta infinita a Wimbledon, nell’ultimo precedente tra i due.













