Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018: Piotr Zyla davanti a tutti nelle qualificazioni, Alex Insam supera il taglio con il 26° punteggio

La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si è aperta con l’affermazione del polacco Piotr Zyla nelle qualificazioni del trampolino HS134 di Nizhny Tagil, in Russia. La prova si è disputata in condizioni di meteo abbastanza variabili che hanno messo in difficoltà alcuni dei favoriti, abili comunque a strappare la qualificazione in extremis per la gara di domani. Zyla, terzo nella classifica generale di Coppa, ha sfruttato al meglio un corridoio di vento abbastanza favorevole che gli ha permesso di volare sino a 134 metri totalizzando 128.9 punti. Il dominatore dello scorso weekend a Ruka, il giapponese Ryoyu Kobayashi, è stato convincente con un ottimo balzo di 130.5 metri portato a casa in scioltezza e con condizioni meno favorevoli rispetto al polacco, che è valso la seconda piazza con 128.4 punti.



Terza piazza per il norvegese Johann Andre Forfang (127.1 punti), che ha stampato una fantastica misura (133.5 m) sfruttando una forte folata di vento frontale da 1.13 m/s, mentre il polacco Kamil Stoch si è classificato quarto evidenziando una buona condizione in vista delle prossime gare. Il finlandese Antti Aalto, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione, è stato molto solido ed ha portato a casa una bella prova da 130 metri (124.1 punti) terminando in quinta piazza davanti allo sloveno Domen Prevc e al norvegese Robert Johannson (7° con 130.0 m in condizioni di vento molto favorevoli).

Salvataggio in extremis invece per i tedeschi Andreas Wellinger e Karl Geiger, rispettivamente 49° e 47° a causa di condizioni di vento molto complesse che ne hanno penalizzato le rispettive prestazioni. Pessimi segnali invece da parte del padrone di casa Evgeniy Klimov, solo 38° con 88.3 punti ed in evidente difficoltà tecnica soprattutto nella prima fase di volo. Qualificazione agevole per l’azzurro Alex Insam, al rientro in Coppa del Mondo dopo aver saltato il weekend di gare a Ruka, che ha offerto una buona prova da 97 punti con un salto di 118.5 metri agevolato da forte vento frontale. Il nativo di Pordenone classe ’97 si giocherà domani le sue carte per confermarsi in zona punti (riservata ai primi 30) dopo la prima tappa di Wisla.













erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIS