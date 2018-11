Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2018: Seyfarth in trionfo per la prima volta davanti a Lundby e Takanashi, 16^Malsiner, 18^Runggaldier

La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto femminile è cominciata con l’exploit clamoroso ed imprevedibile della tedesca Juliane Seyfarth, vincitrice della prima gara stagionale sul trampolino HS98 di Lillehammer davanti alle due favorite della vigilia Maren Lundby e Sara Takanashi. La 28enne teutonica non era mai riuscita a salire sul podio nel circuito maggiore ed aveva addirittura rischiato di non qualificarsi alla gara odierna (38^ ieri in qualificazione), ma è stata semplicemente straordinaria soprattutto nella prima manche ed ha conquistato un meritatissimo successo. Seyfarth ha scavato un solco abissale su tutte le altre nella prima serie per poi riuscire a gestire magistralmente il vantaggio nella seconda prova, contenendo il tentativo di rimonta di Lundby e Takanashi (dopo una brutta prima manche chiusa in ottava piazza) con un buon margine. La tedesca ha chiuso con un totale di 258.8 punti precedendo la detentrice della Sfera di Cristallo con 246.2 e la nipponica con 240.2, mentre sono rimaste ai piedi del podio altre tre atlete della Nazionale teutonica.

Quarta piazza per Katharina Althaus con 234.2 (era sesta dopo la prima serie), quinta per Carina Vogt con 233.4, mentre Ramona Straub ha chiuso in sesta posizione assoluta con 227.8 nonostante una fortissima folata di vento alle spalle che l’ha penalizzata nella seconda manche. Buon avvio di stagione per l’Italia, con entrambe le atlete impegnate che hanno chiuso tra le prime venti portando a casa dei punti importanti nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lara Malsiner è stata la migliore con due prove molto solide in cui ha ottenuto la stessa misura (86.0 metri) ed ha chiuso in sedicesima piazza assoluta con 205.1 punti, mentre Elena Runggaldier ha portato a casa una buona 18^ posizione dopo essere stata anche 14^ dopo il primo salto. L’azzurra non è stata altrettanto brillante nella seconda serie ed ha perso quattro posti, terminando la gara con lo score finale di 201.5.













Credits: Danny Iacob / Shutterstock