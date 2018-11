Sci di fondo, Federico Pellegrino analizza la vittoria: “Avevo dei grandi sci, ho giocato di testa e ho sfruttato l’occasione per attaccare”

Federico Pellegrino oggi ha dominato la sprint a tecnica libera di Lillehammer, conquistando la 12ma vittoria individuale in carriera nella Coppa del Mondo di sci di fondo. L’atleta valdostano al termine della gara ha analizzato la sua prestazione, esprimendo la facilità per un risultato così importante. Queste le parole riportata dalla Fisi: “Sono contento perché oggi l’obiettivo era arrivare in finale, che sarebbe stato un buon passo per mettermi alle spalle la precedente gara di Ruka e lanciarmi verso Davos. È il fine settimana più duro della stagione, ero rilassato di testa e le gambe giravano bene. I tecnici dei materiali mi hanno dato dei grandi sci, i miei avversari si sono eliminati a vicenda, io ho giocato benissimo di testa, in finale ne avevo e ho deciso di attaccare con anticipo perché si era presentata l’occasione”.

In semifinale il rivale numero uno, il padrone di casa Johannes Klaebo, era uscito dai giochi per la rottura di un bastoncino, ma ciò non ha influito sulla concentrazione di Pellegrino: “Quando ho visto Klaebo fuori non mi è cambiato molto, lui è rimasto imbottigliato perché il ritmo era un po’ calato e lui è rimasto chiuso, sono dispiaciuto un po’ per lui ma si riprenderà presto, è il più forte e deve soltanto rimanere rilassato. Sarà ancora più arrabbiato agonisticamente nelle prossime gare”.

Pellegrino sottolinea poi come questo sia la prima vittoria conquistata in Norvegia e la dedica alle nuove componenti della squadra azzurra: “In Norvegia non ero mai riuscito a fare podio, oggi è arrivata una vittoria, si tratta di qualcosa di positivo. La vittoria è dedicata ai nuovi innesti nel team, tutto ciò che di nuovo è arrivato è riuscito a far sì che insieme a chi mi ha seguito in passato, ha contribuito a ottenere il massimo risultato”.

Un successo di cui non si accontenta certamente il valdostano, che pensa già alle prossime gare, puntando sempre più in alto: “Adesso si torna sulle Alpi, bisogna provare a fare anche meglio“.













Foto: Lapresse