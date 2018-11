Rugby, Top12 2018-2019: nella sesta giornata Petrarca e Fiamme Oro cercano l’allungo, Calvisano per non mollare

Il Top12 di rugby arriva al giro di boa del girone d’andata: tra domani e domenica infatti si disputerà la sesta giornata, che contribuirà a delineare in maniera ancor più marcata le pretendenti alle prime quattro posizioni che a fine stagione varranno l’accesso alle semifinali scudetto.

Si inizia domani alle 14.30 con la sfida tra Fiamme Oro e Rovigo, forse il match più incerto alla vigilia: i cremisi, secondi a due sole lunghezze dal Petrarca, puntano ad staccarsi definitivamente dal gruppo delle inseguitrici, mentre gli ospiti proveranno a riagganciare la quarta posizione.

Alle 15.00 le altre tre gare di domani: scontata, almeno sulla carta, la vittoria di Calvisano in casa del Valsugana, mentre il Valorugby Emilia dovrebbe difendere comodamente la quarta posizione, dovendo ospitare il Verona, infine dall’esito incerto la sfida tra I Medicei e Viadana, che allontanerà ulteriormente una delle due contendenti dalle zone nobili della graduatoria.

Domenica alle ore 15.00 si chiuderà con i due posticipi: il Petrarca capolista avrà vita facile contro la Lazio, che resterà nelle retrovie della classifica, mentre il Mogliano dovrebbe riuscire a proseguire l’inseguimento al quarto posto nel match contro San Donà, abbastanza in difficoltà in questo avvio di stagione in campionato.

Di seguito programma e classifica del Top12 si rugby:

TOP12 – VI giornata – 03.11.18

ore 14.30

Fiamme Oro Roma v Femi-CZ Rovigo

ore 15.00

Valorugby Emilia v Verona Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Rugby Viadana 1970

Valsugana Rugby Padova v Kawasaki Robot Calvisano

04.11.18 – ore 15.00

Argos Petrarca Padova v Lazio Rugby 1927

Mogliano Rugby 1968 v Lafert San Donà

Classifica dopo la 5^ Giornata:

Squadra Punti Giocate Petrarca Padova 21 5 Fiamme Oro 17 5 Calvisano 15 5 Emilia 14 5 Rovigo 14 5 Mogliano 13 5 Viadana 11 5 Tuscany 10 5 San Donà 9 5 Lazio 8 5 Verona 4 5 Valsugana Padova 0 5













