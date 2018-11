Rugby, Test Match novembre 2018: parla Michele Campagnaro. Il capitano azzurro: “Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore sul campo”

A 24 ore dalla sfida contro l’Irlanda in programma domani a Chicago alle ore 21 italiane per l’Italia del rugby ha parlato nella conferenza stampa della vigilia il nuovo capitano della Nazionale, Michele Campagnaro, che domani indosserà per la prima volta i gradi per la nostra selezione.

Per lui sarà la 35ma presenza in azzurro: “Sarà una sfida di certo avvincente e con tante incognite. Entrambe le squadre hanno a disposizione due rose con giocatori giovani che hanno tanta voglia di mettersi in mostra. Dal canto nostro daremo il massimo per mostrare sul campo il lavoro che stiamo svolgendo insieme allo staff“.

L’italiano sugli avversari ha dichiarato: “Il Soldier Field è un impianto storico e giocare qui da un valore aggiunto ad un match che, di per sé, per tutti noi è molto importante. Conosciamo l’Irlanda e sappiamo che nell’ultimo 6 Nazioni non abbiamo giocato il nostro miglior rugby contro di loro. Quella di domani rappresenta per tutti noi un primo banco di prova anche in ottica della Rugby World Cup del prossimo anno“.

Il mirino ovviamente è puntato sulla Coppa del Mondo del prossimo anno: “Ogni partita inserita nella nostra strada verso il Giappone sarà sempre un test fondamentale. Chicago è una città fantastica: ma non siamo qui in vacanza. Abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore sul campo. E’ un onore e al tempo stesso una emozione essere il primo della fila durante l’inno italiano insieme ai miei compagni. Ma questo non mi distrae dall’essere concentrato sul match di domani“.













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Lorenzo Di Cola