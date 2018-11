Napoli-Empoli 5-1 Highlights, il VIDEO e i gol della partita. Tripletta di Mertens, reti di Insigne, Milik e Caputo

Il Napoli vince per 5-1 in casa contro l’Empoli al termine di una partita che ha visto nel primo tempo i partenopei passare in vantaggio al 9′ con Insigne e poi raddoppiare al 38′ grazie a Mertens. Nella ripresa Caputo al 58′ ha accorciato le distanze ma al 64′ ancora Mertens ha siglato il 3-1. Nel finale 4-1 al 90′ di Milik ed in pieno recupero, al 93′, 5-1 con la personale tripletta di Mertens. Di seguito le immagini salienti dell’anticipo dell’undicesima giornata della Serie A di calcio.

IL VANTAGGIO DI INSIGNE

IL RADDOPPIO DI MERTENS

GOAAAAAL for #Napoli 🔥

What a goal by Mertens 🔥😱#NapoliEmpoli 2-0



CAPUTO ACCORCIA

Caputo avança sem marcação, e cara a cara com Ospina bate cruzado para fazer pro Empoli.



LA DOPPIETTA DI MERTENS



IL 4-1 DI MILIK

GoooooooooL

Milik cala il poker dopo una splendida azione#NapoliEmpoli 4-1#ForzaNapoliSempre

LA TRIPLETTA DI MERTENS

Foto: Gianfranco Carozza