Rugby, Top 12 2018-2019: risultati e classifica dell’ottava giornata. Petrarca Padova sempre vincente

Ottava giornata per il campionato di Top12 di rugby che prosegue nonostante gli impegni delle Nazionali. Otto su otto per il Petrarca Padova che mantiene la vetta della classifica: sfida difficile con il Mogliano, vittoria che arriva di misura ma fondamentale per continuare nella striscia di successi. A valanga il Valorugby Emilia che si mantiene costantemente alle spalle della capolista. Successo casalingo anche per le Fiamme Oro, mentre vittorie esterne per Lafert San Donà e Femi-CZ Rovigo. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

Ottava giornata Top 12

Valorugby Emilia v Lazio Rugby 1927 54-10 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Verona Rugby 68-14 (5-0)

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca Padova 21-27 (1-5)

Toscana Aeroporti I Medicei v Lafert San Donà 20-24 (1-4)

Valsugana Rugby Padova v Rugby Viadana 1970

Kawasaki Robot Calvisano v Femi-CZ Rovigo 20-27 (1-5)

Classifica

Argos Petrarca Padova 34;Valorugby Emilia 30; Fiamme Oro Rugby 28; Mogliano Rugby 1969 25; Kawasaki Robot Calvisano e Femi-CZ Rovigo 24; Rugby Viadana 20; Toscana Aeroporti I Medicei 16; Lafert San Donà 14; Lazio Rugby 1927 10; Valsugana Rugby Padova 7; Verona Rugby 5

Foto: Ettore Griffoni