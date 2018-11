Rugby, Top 12 2018-2019: risultati e classifica della settima giornata. Petrarca batte Calvisano nel big match

Tanto spettacolo, emozioni e grande equilibrio: nel big match della settima giornata del Top 12 di rugby, la massima serie del campionato italiano, la spunta il Petrarca Padova che resta in vetta alla graduatoria in solitaria. Insegue, non troppo distante, il Valorugby Emilia, che oggi si è imposto in casa del San Donà. Successo importante anche per il Mogliano in trasferta a Roma con la Lazio. Vincono in trasferta Rovigo e Toscana Aereoporti I Medicei, mentre fattore campo rispettato a Viadana, con la vittoria sulle Fiamme Oro. Andiamo a rivivere la giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

Settima giornata

15:00 Valsugana Rugby Padova – FEMI-CZ Rovigo 17 : 21 Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) 15:00 Rugby Viadana 1970 – Fiamme Oro Rugby 27 : 14 Arbitro: Stefano Bolzonella (CN) 15:00 Verona Rugby – Toscana Aeroporti I Medicei 17 : 33 Arbitro: Andrea Piardi (BS) 15:00 Lafert San Donà – Valorugby Emilia 12 : 19 Arbitro: Matteo Liperini (LI) 15:00 S.S. Lazio R. 1927 – Mogliano Rugby 1969 22 : 33 Arbitro: Vincenzo Schipani (BN) 15:00 Argos Petrarca Rugby – Kawasaki Robot Calvisano 23 : 18 Arbitro: Emanuele Tomò (RM)

Classifica

Posizione Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff. 1 (1) Argos Petrarca Rugby 29 7 7 0 0 144:68 76 2 (4) Valorugby Emilia 25 7 5 0 2 194:147 47 3 (5) Mogliano Rugby 1969 24 7 5 0 2 168:117 51 4 (3) Kawasaki Robot Calvisano 23 7 4 0 3 200:73 127 5 (2) Fiamme Oro Rugby 23 7 5 0 2 164:147 17 6 (6) Rugby Viadana 1970 19 7 4 0 3 153:118 35 7 (7) FEMI-CZ Rovigo 19 7 4 0 3 135:114 21 8 (8) Toscana Aeroporti I Medicei 15 7 3 0 4 125:135 -10 9 (10) Lafert San Donà 10 7 2 0 5 88:145 -57 10 (9) S.S. Lazio R. 1927 10 7 2 0 5 98:188 -90 11 (11) Verona Rugby 5 7 1 0 6 96:183 -87 12 (12) Valsugana Rugby Padova 3 7 0 0 7 82:212 -130













Foto: Mattia Radoni Live Photo Sport