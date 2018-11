Calcio, Serie A 2018-2019: clamoroso pareggio del Napoli con il Chievo, campionato già chiuso? Rinasce l’Empoli

Pomeriggio davvero sorprendente per quanto riguarda la tredicesima giornata del campionato della Serie A di calcio. Al San Paolo andava sicuramente in scena la sfida più interessante, anche in chiave scudetto: il discorso però sembra essersi già chiuso dopo un terzo dei turni da disputare. I partenopei guidati da Carlo Ancelotti infatti non vanno oltre uno scialbo 0-0 davanti al pubblico di casa con il Chievo che disputa una partita molto attenta (sfruttando anche un po’ di fortuna, visti i legni di Insigne e Koulibaly). Juventus che vola a +8 sul Napoli: pratica già archiviata?

Negli altri due incontri da sottolineare il clamoroso 3-2 dell’Empoli in casa sull’Atalanta: i ragazzi di Beppe Iachini mettono a segno una rimonta incredibile (sotto 2-0 dopo il primo tempo) e tornano, se pur di misura, in zona salvezza. Si sblocca La Gumina, a segno anche il centrale Silvestre, mentre per la squadra di Gasperini gol di Hateboer e Freuler. Al Dall’Ara il Bologna strappa un punto con la Fiorentina: poche opportunità, non si va oltre lo 0-0.

Tredicesima giornata

Napoli-Chievo 0-0

Empoli-Atalanta 3-2

Bologna-Fiorentina 0-0













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni Shutterstock.com