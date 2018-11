Calcio femminile, Serie A 2018-2019: Fiorentina-Juventus 0-2, Girelli e Bonansea affondano le viola

C’era grande attesa alla Stadio Comunale “Gino Bozzi” di Firenze per il big match dell’ottava giornata del campionato di calcio femminile di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Una partita che vedeva sfidarsi tante giocatrici di primo livello del nostro movimento e dalla valenza particolare, visto che le due compagini si erano già incontrate nella Supercoppa Italiana 2018 vinta dalle viola.

Sul rettangolo verde toscano le campionesse d’Italia si sono prese la loro rivincita superando 2-0 le gigliate. Ad aprire le marcature è stata Cristiana Girelli al 9′. Sugli sviluppi di un corner, un tocco sporco del jolly bianconero e della Nazionale italiana ha beffato il portiere Stéphanie Öhrström, portando in vantaggio la Vecchia Signora. La formazione di Antonio Cincotta ha attaccato a testa bassa, faticando ad essere concreta negli ultimi 20 metri. L’occasione migliore è capitata al 2′ della ripresa sui piedi di Ilaria Mauro che, a tu per tu con Laura Giuliani, non ha dato angolo alla propria conclusione favorendo la deviazione dell’estremo difensore in uscita. Scampato il pericolo, la Juve ha raddoppiato con Barbara Bonansea al 64′ che, dopo aver recuperato palla in mezzo al campo, si è involata verso la porta avversaria non dando scampo ad Öhrström.

Un gol che ha chiuso i giochi e ha consentito alle bianconere di portarsi a -1 dal Milan capolista (20 punti) nella classifica generale. La Fiorentina rimane in terza posizione a quota 15 punti, avendo però una partita da recuperare contro il Pink Bari il 5 dicembre.

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 20 8 6 2 0 20 6 +14 2. 19 8 6 1 1 26 4 +22 3. 15 7 5 0 2 23 8 +15 4. 15 8 4 3 1 17 9 +8 5. 14 8 4 2 2 12 10 +2 6. 13 8 4 1 3 18 12 +6 7. 11 8 3 2 3 9 11 -2 8. 7 8 2 1 5 7 14 -7 9. 7 8 2 1 5 8 16 -8 10. 7 8 2 1 5 10 25 -15 11. 3 8 1 0 7 2 19 -17 12. 3 7 1 0 6 4 22 -18













