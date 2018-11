Volley, Serie A1 femminile 2018-2019: quinta giornata. Tornano in campo le big: doppio testa coda per Conegliano e Novara

Dopo la giornata delle outsider, quella vissuta nello scorso week end con Conegliano e Novara impegnate nella Supercoppa e Busto Arsizio a riposo, il secondo turno infrasettimanale della serie A1 presenta il ritorno in campo delle tre squadre fin qui imbattute del massimo campionato femminile, tutte con impegni piuttosto abbordabili.

La classifica attuale del campionato di A1 vede cinque prime della classe a quota 9 punti e tra queste non c’è la grande favorita per la conquista del primo posto, l’Imoco Conegliano che ha già osservato il turno di riposo e fra due settimane recupererà la sfida con Novara rinviata domenica scorsa per la disputa della Supercoppa. Le venete, reduci dal primo trionfo stagionale, ospitano la Zanetti Bergamo che ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive e rischia grosso in coda alla classifica.

Un altro testa-coda è in programma a Novara, dove la Igor Gorgonzola vorrà scaricare tutta la rabbia per la sconfitta in Supercoppa sul povero Club Italia che deve ancora muovere la classifica e si aggrappa ad una Nwakalor in grande crescita e pronta alla sfida a distanza con la compagna di Nazionale Paola Egonu.

La terza sfida che incrocia ultime della classe e capolista imbattute si gioca giovedì a Chieri tra la Real Mutua Fenera, ancora ferma al palo, e la Unet E-Work Busto Arsizio che va a caccia della quarta vittoria stagionale consecutiva dopo aver osservato il turno di riposo ed essere stata raggiunta in vetta da altre tre formazioni.

Tra queste la più sorprendente è sicuramente la Banca Valsabbina Millenium Brescia, neo-promossa e subito prima in classifica, dopo sole quattro giornate. La squadra lombarda, allenata da Enrico Mazzola, bravo a dare alla sua formazione un’ottima organizzazione di gioco, ospita un’altra novità della serie A1, la Bosca San Bernardo Cuneo che arriva dalla sconfitta di Casalmaggiore nella quale però ha mostrato ottime cose, seppure a sprazzi. Partita dall’esito tutt’altro che scontato.

Dalla sfida di Firenze potrebbe uscire la candidata al ruolo di outsider di lusso: Il Bisonte padrona di casa e la Saugella Monza sono all’inseguimento del pokerissimo di testa (entrambe a quota 6 punti) e chi vince questa partita potrebbe trovare lo slancio giusto per la conquista di un posto al sole in zona play-off. Anche questa è una sfida che sfugge ad ogni pronostico.

La Pomì Casalmaggiore, invece, vuole proseguire la sua marcia vincente nella sfida casalinga contro la Lardini Filottrano, che staziona in zona salvezza grazie al successo sul Club Italia. Le lombarde, dopo la sconfitta di Conegliano al debutto, hanno inanellato tre successi a fila, sono in testa alla classifica e affrontano la seconda sfida casalinga consecutiva da sfruttare a tutti i costi per mantenere la leadership e proseguire l’assalto al quarto posto finale di regular season.