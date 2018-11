Rugby, Test Match novembre 2018: la formazione dell’Australia per la sfida all’Italia. Il XV dei Wallabies in campo a Padova

Il CT dell’Australia, Michael Cheika, ha annunciato la formazione che sabato a Padova sfiderà gli azzurri in un Test Match di rugby molto importante per gli oceanici, che arrivano non soltanto dalla sconfitta per 6-9 subita in Galles, ma anche da un Rugby Championship molto sottotono.

Due esordienti nel XV titolare, ovvero Jake Gordon e Jordan Petaia, ma in generale la formazione australiana presenta pochi veterani e molti volti che da poco tempo sono nel giro della Nazionale. Al contrario è la panchina dei Wallabies ad avere grande esperienza internazionale, quindi gli azzurri dovranno fare grande attenzione a gara in corso.

Di seguito la formazione ufficiale dell’Australia:

1 Scott Sio

2 Folau Fainga’a

3 Taniela Tupou

4 Izack Rodda

5 Adam Coleman

6 Jack Dempsey

7 Michael Hooper (Capitano)

8 David Pocock

9 Jake Gordon

10 Matt To’omua

11 Jordan Petaia

12 Bernard Foley

13 Samu Kerevi

14 Adam Ashley-Cooper

15 Israel Folau

A disposizione

16 Tatafu Polota-Nau

17 Jermaine Ainsley

18 Sekope Kepu

19 Rory Arnold

20 Pete Samu

21 Will Genia

22 Kurtley Beale

23 Dane Haylett-Petty













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com