Basket, Amedeo Della Valle fuori per almeno un mese. Salterà le qualificazioni ai Mondiali

Tegola per l’Olimpia Milano e per la Nazionale: Amedeo Della Valle ha riportato la lesione del tendine estensore del terzo dito della mano sinistra, con immobilizzazione in tutore. Il giocatore dovrà restare fermo dalle quattro alle sei settimane, cosa che gli costerà una fetta importante di campionato e le due partite dell’Italia contro Lituania e Polonia valide per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, in programma il 29 novembre e il 2 dicembre. Della Valle verrà rivalutato al termine di questo periodo di inattività.

Il venticinquenne di Alba, fino a questo momento, in campionato ha messo insieme una media di 8.3 punti per partita, con un massimo di 14 nella gara d’apertura contro Brindisi. In Eurolega, invece, è stato poco utilizzato, con le conseguenti ripercussioni sulla media punti (2.8 a gara, massimo di 8 nella prima a Podgorica contro il Buducnost). In Nazionale, invece, è stato grande protagonista sia della prima che della seconda fase nelle qualificazioni per Cina 2019: in particolare, sono stati decisivi i suoi 28 punti nella sfida contro la Polonia al PalaDozza nello scorso settembre, ma nella fase precedente ha infilato tre partite di seguito da oltre 20 punti.













Credit: Ciamillo