Rugby, Test Match novembre 2018: la formazione della Georgia per la sfida all’Italia. Il XV dei Lelos in campo a Firenze

Il CT della Georgia, Milton Haig, ha annunciato la formazione che sabato a Firenze sfiderà gli azzurri in un Test Match di rugby molto importante per entrambe le Nazionali: in palio non soltanto punti pesanti in ottica ranking mondiale, ma anche l’opportunità di rispedire al mittente le velleità di ingresso nel Sei Nazioni dei Lelos proprio al posto dell’Italia.

Quasi a pareggiare gli infortuni avuti dalla nostra selezione, anche ai georgiani mancheranno il capitano, Nemsadze, e l’estremo titolare, Kvirikashvili. Forfait dell’ultima ora anche per il centro Kacharava, mentre il mediano Aprasidze, di cui si parla un gran bene, partirà dalla panchina. Nonostante queste assenze la formazione georgiana incute timore, con una mischia che ci darà filo da torcere.

Di seguito la formazione ufficiale della Georgia:

15 Iosed MATIASHVILI (Lelo Saracens)

14 Giorgi KOSHADZE (Kharebi Rustavi)

13 Merab SHARIKADZE (Aurillac) – capitano

12 Tamaz MCHEDLIDZE (Agen)

11 Zurabi DZNELADZE (Lokomotiv Tblisi)

10 Lasha KHMALADZE (Batumi)

9 Vasil LOBZHANIDZE (Brive)

8 Beka GORGADZE (Bordeaux)

7 Giorgi TSUTSKIRIDZE (Aurillac)

6 Otari GIORGADZE (Brive)

5 Lasha LOMIDZE (Aurillac)

4 Nodar CHEISHVILI (Cornish Pirates)

3 Davit KUBRIASHVILI (Grenoble)

2 Jaba BREGVADZE (Sunwolves)

1 Mikheil NARIASHVILI (Montpellier)

A disposizione

16 Shalva MAMUKASHVILI (Enisey Krasnoyarsk)

17 Zurabi ZHVANIA (Wasps)

18 Levan CHILACHAVA (Montpellier)

19 Shalva SUTIASHVILI (Angouleme)

20 Beka BITSADZE (Narbonne)

21 Gela APRASIDZE (Montpellier)

22 Lasha MALAGURADZE (Yar Krasnoyarsk)

23 Giorgi KVESELADZE (Armazi Marneuli)













