Rugby, Test Match novembre 2018: Irlanda-Italia 54-7. Unica meta azzurra di Campagnaro

Severissima lezione impartita dall’Irlanda all’Italia del rugby in quel di Chicago: i detentori del Sei Nazioni asfaltano gli azzurri nella ripresa e vincono per 54-7 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 14-7. Alla fine saranno otto le mete dei Verdi, mentre l’unico lampo azzurro è firmato da capitan Campagnaro al tramonto dei primi quaranta minuti.

Nel primo tempo la pressione irlandese porta subito i frutti sperati dai Verdi: dopo aver fatto le prove generali al 2′, la meta arriva al 4′ con Beirne che è bravo a concretizzare l’azione nata da una touche cercata sui 5 metri. Carberry trasforma per il 7-0. Al 21′ Quaglio alza bandiera bianca per problemi fisici ed entra Traoré, ma al 32′ passano ancora gli irlandesi: McGrath finalizza una grande azione personale di Larmour, Carberry non sbaglia dalla piazzola e porta lo score sul 14-0. Sussulto azzurro nel finale di frazione: al 38′ intercetto di capitan Campagnaro e meta italiana con Canna che trasforma da comoda posizione e manda le squadre al riposo sul 14-7.

La ripresa però si trasforma in un monologo irlandese: al 42′ Beirne va in meta dopo una bella azione del classico carretto irlandese, al 45′ Larmour restituisce l’intercetto a Campagnaro e vola in mezzo ai pali. In pochi minuti ci ritroviamo sotto 28-7. Iniziano i cambi ma la musica è sempre la stessa: al 55′ Cronin va in meta dopo un’azione nata dalla touche, Carberry è impeccabile e converte ancora per il 35-7. Tracolllo azzurro poco dopo la metà della ripresa: al 63′ ancora Larmour va in meta, al 65′ lo imita Ringrose. Byrne, sostituto di Carberry, non sbaglia e porta il punteggio sul 49-7. Proprio al minuto 80 Larmour trova la quarta meta personale, Byrne stavolta sbaglia e la sfida finisce con un severissimo 54-7.













Foto: Lorenzo Di Cola