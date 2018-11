Basket, 5a giornata 2018-2019: Avellino domina nell’anticipo contro Trento

Un monologo di Avellino nell’anticipo della 5a giornata della Serie A di basket. La Sidigas ha sconfitto nettamente la Dolomiti Energia Trentino per 110-72 al termine di una partita controllata fin dal primo quarto dai campani. Avellino conquista in questo modo la terza vittoria, mentre Trento resta sempre a zero in fondo alla classifica.

Strepitosa prestazione in casa di Avellino di Caleb Green, miglior marcatore del match con 32 punti. Ottima anche la prova di Norris Cole, che mette a referto 22 punti, mentre a Trento non bastano i 13 di Radicevic e i 10 di Flaccadori.

Inizio di partita equilibrato, poi si scatena Caleb Green e Avellino scappa sul +7 (12-5). I padroni di casa continuano a dominare e volano sul +14, sempre trascinati da Green. Alla fine del primo quarto il tabellone segna 32-18 per gli irpini. Cole fa toccare il +19 ad Avellino (40-21), poi Trento si riavvicina con Flaccadori ed Hogue, ma all’intervallo la Sidigas è sul 58-44.

Si rientra dagli spogliatoi e subito 6-0 di Avellino che si porta sul +20 (64-44). Green e Cole continuano a martellare e la Sidigas arriva sul +25 (79-54). Trento non ha la minima forza di reagire e sprofonda anche sul -32 (86-54). Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione per la Sidigas, che sfonda anche il muro dei 100 punti e festeggia una comoda vittoria.

Questo il tabellino della partita

SIDIGAS AVELLINO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 110-72 (32-18, 26-26, 28-10, 24-18)

Avellino: Green 30, Cole 22, Ndiaye 20

Trento: Radicevic 13, Forray 10, Flaccadori 10













Credit Ciamillo