Rugby, Test Match novembre 2018: impresa Irlanda, Nuova Zelanda battuta! Sorridono Sudafrica e Francia

Va in archivio anche il terzo fine settimana della finestra autunnale dei test match internazionali di rugby: nei tre match serali della giornata odierna certamente il risultato a fare maggior rumore è quello che arriva da Dublino, con l’Irlanda che schianta la Nuova Zelanda per 16-9 e avvicina il primo posto del ranking mondiale, che comunque resta agli All Blacks. Nelle altre sfide successo esterno del Sudafrica, con gli Springboks che passano in Scozia per 20-26 ed avvicinano il quarto posto dell’Inghilterra, mentre gli scozzesi perdono nuovamente una posizione a vantaggio dell’Australia, infine la Francia batte l’Argentina per 28-13 e respinge le velleità dei Pumas di scavalcare i transalpini all’ottavo posto.

SCOZIA-SUDAFRICA 20-26

Partita sempre in equilibrio, ma con gli ospiti sempre in vantaggio ed i padroni di casa sempre ad inseguire. Nel secondo tempo però gli ultimi due piazzati degli Springboks sono quelli decisivi, con la formazione europea che, pur rimanendo sotto la distanza di break non riesce a muovere più il punteggio.

IRLANDA-NUOVA ZELANDA 16-9

Ormai è ufficiale: l’Irlanda aspira al numero uno mondiale. I Verdi battono gli All Blacks per 16-9 e recuperano oltre due punti nel ranking mondiale, portandosi a meno di un punto e mezzo dal trono mondiale, scavando un ampio solco con gli avversari. Unica meta del match di Stockdale per i padroni di casa, tutti gli altri punti dai piedi di Sexton e Barrett.

FRANCIA-ARGENTINA 28-13

L’ottavo posto del ranking mondiale è francese, ma è servito oltre un tempo per capirlo: l’Argentina va al riposo sotto di un solo punto, sul 10-11, poi i Pumas crollano nella ripresa subendo due mete appena dopo aver firmato il sorpasso ad inizio secondo tempo. Gli europei dilagano nel finale.

Foto: Roger Sedres / Shutterstock.com