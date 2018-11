Rugby, Test Match novembre 2018: esultano Irlanda e Sudafrica, Francia sconfitta allo scadere

Ultimi due importanti Test Match di questa prima giornata di grande rugby in questo spettacolare mese di novembre. Occhi puntati in prima serata su Dublino e Parigi.

Irlanda-Argentina 28-17

I Verdi, che settimana scorsa avevano battuto a Chicago l’Italia, tornano in patria e continuano la striscia di vittorie. Ci provano in tutti i modi i Pumas a farsi valere, ma la classe e la forza dei trionfatori dell’ultimo Sei Nazioni ha la meglio. Primo tempo spettacolare: l’Argentina risponde presente e, soprattutto guidata dal piede di Nicholas Sanchez, riesce a controbattere colpo su colpo. Le mete di Kieran Marmion (9′) e Bundee Aki (25′) fanno chiudere i primi 40′ sul 15-14 per i padroni di casa. Il solito Sanchez ad inizio ripresa trova il momentaneo vantaggio per i Pumas, ma poi la meta di Luke McGrath indirizza l’incontro.

Irlanda: 15 Jordan Larmour, 14 Keith Earls, 13 Will Addison, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton, 9 Kieran Marmion, 8 CJ Stander, 7 Sean O’Brien, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy. A disposizione: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Dan Leavy, 21 Luke McGrath, 22 Joey Carbery, 23 Andrew Conway

Marcatori Irlanda

Mete: Kieran Marmion (9′), Bundee Aki (25′), Luke McGrath (65′)

Trasformazioni: Jonathan Sexton (26′, 66′)

Punizioni: Jonathan Sexton (38′, 57′)

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Orlando, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicholas Sanchez, 9 Tomas Cubelli, 8 Javier Ortega Desio, 7 Guido Petti, 6 Pablo Matera (c), 5 Tomas Lavanini, 4 Matias Alemanno, 3 Santiago Medrano, 2 Agustin Creevy, 1 Santiago Garcia Botta. A disposizione: 16 Julian Montoya, 17 Juan Pablo Zeiss, 18 Lucio Sordoni, 19 Rodrgo Bruni, 20 Thomas Lezana, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Joaquin Diaz Bonilla, 23 Matias Moroni

Marcatori Argentina

Mete: Bautista Delguy (17′)

Trasformazioni:

Punizioni: Nicholas Sanchez (3′, 12′, 35′, 43′)

Francia-Sudafrica 26-29

Si comincia con una sfida tra Serin e Pollard, tutta al piede. Al 30′ il risultato è di parità, con il drop di Lopez. A cambiare gli equilibri ci pensa Guirado che a pochi minuti dal fischio di metà gara va in meta, per il 16-9 parziale francese. Bastareaud allunga ad inizio ripresa, Nkosi però risponde subito. Poi sale l’indisciplina della Francia e Pollard con il suo piede perfetto trova il -1. Un calcio di Serin al 66′ però fa volare i transalpini. All’ultimo respiro è festa Springbooks: azioni offensive davvero devastanti e la maul oltre l’80’ vola in meta per la vittoria.













