Rugby, Test Match novembre 2018: emozioni a Twickenham, Inghilterra-Sudafrica 12-11

Tante emozioni e molto spettacolo: la serie di Test Match di rugby di novembre si è aperta oggi con forse la partita più attesa che è andata in scena in quel di Twickenham. A sfidarsi Inghilterra e Sudafrica in un incontro che si è deciso proprio allo scadere: a vincere di misura è stato il XV della Rosa, risultato di 12-11 per i britannici sugli Springbooks.

La partita è davvero molto chiusa, i pacchetti di mischia lavorano bene e le due compagini fanno molta fatica a trovare dei buchi difensivi. Gli Springbooks si portano avanti con il piede di Pollard, poi il pari britannico sempre da piazzato con Farrell e la meta al 32′ di Nkosi che dà il primo scossone all’incontro. A fine primo tempo il parziale recita 8-6 Sudafrica, con ancora Farrell al piede ad accorciare le distanze. Prima Daly, poi Farrell (in mezzo ancora Pollard per gli Springbooks) portano in vantaggio sempre al piede i padroni di casa. Sul finale brividi con il TMO che interviene su un possibile placcaggio scomposto di Farrell: non ci sono gli estremi per la punizione, è vittoria inglese.

Inghilterra-Sudafrica 12-11

Marcatori Inghilterra

Mete:

Trasformazioni:

Calci di punizione: Farrell (18, 36, 71), Daly (50)

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Sbu Nkosi, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Ivan van Zyl, 8 Warren Whiteley, 7 Duane Vermeulen, 6 Siya Kolisi (c), 5 Pieter-Steph du Toit, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Thomas du Toit, 18 Wilco Louw, 19 RG Snyman, 20 Lood de Jager, 21 Embrose Papier, 22 Elton Jantjies, 23 André Esterhuizen.

Marcatori Sudafrica

Mete: Nkosi (32)

Trasformazioni:

Calci di punizione: Pollard (6, 66)

Foto: FIR (utilizzo editoriale)