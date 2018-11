Rugby, Test Match 2018: la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti: 66-3

Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della sconfitta di settimana scorsa con l’Irlanda: i neozelandesi si sono imposti nettamente, come era lecito attendersi, per 66-3.

Spinta costante, dall’inizio alla fine, per gli All Blacks, che (a parte per i primi 15′) non hanno concesso davvero nulla alla banda di Conor O’Shea. La sbloccano con Perenara gli ospiti, l’Italia risponde con il piede di Allan ma da lì in poi è monologo All Blacks. Due volte Mckenzie e due volte J. Barrett, spesso e volentieri al termine di lunghe fasi piene di giocate spettacolari, per arrotondare il risultato all’intervallo sul 31-3. Anche nella ripresa non ci sono speranze per gli azzurri, nonostante i tanti cambi: Laumape, B. Barrett e ancora Mckenzie e J. Barrett a chiudere la pratica con dieci mete totali. Tantissima fatica per Ghiraldini e compagni, ma era scontato che fosse così. L’Italia non possiede le armi per poter anche solo infastidire i maestri neozelandesi.

Italia-Nuova Zelanda 3-66

Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Michele Campagnaro, 12 Tommaso Castello, 11 Luca Sperandio, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Abraham Steyn, 7 Jake Polledri, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Leonardo Ghiraldini (c), 1 Andrea Lovotti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Cherif Traorè, 18 Tiziano Pasquali, 19 Marco Fuser, 20 Johan Meyer, 21 Guglielmo Palazzani. 22 Luca Morisi, 23 Edoardo Padovani

Marcatori Italia

Punizioni: Allan (13)

Nuova Zelanda: 15 Damian McKenzie, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ngani Laumape, 11 Waisake Naholo, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Kieran Read (c), 7 Ardie Savea, 6 Vaea Fifita, 5 Scott Barrett, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Dane Coles, 1 Ofa Tuungafasi

A disposizione: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Angus Ta’avao, 19 Brodie Retallick, 20 Dalton Papalii, 21 Te Toiroa Tahuriorangi, 22 Richie Mo’unga, 23 Rieko Ioane

Marcatori Nuova Zelanda

Mete: Perenara (9), McKenzie (18, 28, 53), Jordie Barrett (32, 42, 73, 80), Laumape (43), B. Barrett (46)

Conversioni: Barrett (19, 33, 43, 46, 53), Mo’unga (73)













Foto: LPS/Luigi Mariani