Rugby, Pro 14 2018-2019: Benetton Treviso sconfitti in Sudafrica dai Cheetahs

Nonostante la contemporaneità dei Test Match di novembre per le Nazionali, è tornato il Guinness Pro 14 di rugby: in campo la Benetton Treviso che è stata sconfitta in terra sudafricana dai Cheetahs per 31-25. Parte fortissimo la franchigia tricolore che però nel momento più importante soffre la fisicità dei sudafricani che, proprio al 73′ trova la meta del sorpasso. Tre vittorie e sei sconfitte lo score per Treviso nel Pro 14.

Cheetahs-Benetton Treviso 31-25

Cheetahs: 15 Malcolm Jaer, 14 Rhyno Smith, 13 Benhard Janse van Rensburg, 12 Nico Lee, 11 Rabz Maxwane, 10 Tian Schoeman, 9 Shaun Venter (c), 8 Daniel Maartens, 7 Junior Pokomela, 6 Gerhard Olivier, 5 Walt Steenkamp, 4 Justin Basson, 3 Aranos Coetzee, 2 Joseph Dweba, 1 Ox Nche.

A disposizione: 16 Marnus van der Merwe, 17 Charles Marais, 18 Erich de Jager, 19 Sinthu Manjezi, 20 Abongile Nonkontwana, 21 Rudi Paige, 22 Louis Fouche, 23 William Small-Smith.

Mete: Lee (7′), Venter (43′), Maartens (59′), Olivier (73′)

Trasformazioni: Schoeman (8′, 44′, 60′), Fouche (74′)

Punizioni: Fouche (77′)

Benetton Rugby: 15 Angelo Esposito, 14 Marco Zanon, 13 Tommaso Iannone, 12 Ignacio Brex, 11 Monty Ioane, 10 Ian McKinley, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Marco Barbini (c), 7 Michele Lamaro, 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Irné Herbst, 3 Giuseppe Di Stefano, 2 Tomas Baravalle, 1 Nicola Quaglio.

A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Derrick Appiah, 18 Marco Riccioni, 19 Niccolò Cannone, 20 Marco Lazzaroni, 21 Giorgio Bronzini, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi.

Mete: Zanon (3′), Duvenage (29′), McKinley (70′)

Trasformazioni: McKinley (30′, 48′, 71′)

Punizioni: McKinley (14′)













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni