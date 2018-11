Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Leonardo Candi al posto di Andrea Cinciarini nei convocati dell’Italia per Lituania e Polonia

Cambiamento nelle convocazioni della Nazionale italiana per le due sfide delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: Andrea Cinciarini non sarà disponibile per le partite contro Lituania e Polonia. Al suo posto va Leonardo Candi.

Il play della Grissin Bon Reggio Emilia, in questo difficile inizio di stagione della squadra allenata da Devis Cagnardi, ha messo insieme 3.9 punti e 4.3 assist in 21.9 minuti di media, risultando il decimo miglior assistman della Serie A, nonché secondo italiano dopo Luca Vitali. Nato a Bologna nel 1997, è cresciuto nel settore giovanile della sua Fortitudo, per la quale ha anche giocato in Serie B prima e in Serie A2 poi fino al 2017, anno nel quale si trasferisce a Reggio Emilia con un contratto di durata quinquennale.

L’Italia giocherà contro la Lituania il 29 novembre e contro la Polonia il 2 dicembre la terza e quarta partita della seconda fase delle qualificazioni che portano ai Mondiali di Cina 2019, un appuntamento a cui l’Italia non si qualifica dal 1998, se si eccettua la wild card ricevuta per giocare l’edizione 2006 in Giappone.













Credit: Ciamillo