Highlights Udinese-Roma 1-0, il VIDEO e i gol della partita. De Paul decide con un gran gol

L’Udinese ha sconfitto la Roma per 1-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A. I friulani sono riusciti a imporsi grazie a un bellissimo gol di De Paul che al 54′ ha fatto breccia nella difesa avversaria, è entrato in area di rigore e ha portato i padroni di casa in vantaggio. I giallorossi non sono riusciti a trovare la rete del pareggio e sono incappati in una nuova sconfitta in campionato. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Udinese-Roma.

HIGHLIGHTS UDINESE-ROMA 1-0

#SerieA 🇮🇹 L'UDINESE ouvre le score face à la Roma !

De Paul en solitaire et tout en beauté 👏#UdineseRoma 1-0

pic.twitter.com/3294bWtz9g — CalciomioTV (@CalciomioTV) November 24, 2018

Foto: bestino shutterstock