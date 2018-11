Rugby, Mondiali 2018: il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri nel girone con All Blacks e Sudafrica

L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di rugby che si disputeranno in Giappone. Gli azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya.

La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ferro in cui figurano anche la Nuova Zelanda detentrice del titolo (ieri gli All Blacks ci hanno schiacciato con 10 mete all’Olimpico di Roma), il fortissimo e ambizioso Sudafrica, la cenerentola Namibia. I ragazzi di Conor O’Shea dovranno compiere una vera e propria impresa se vorranno qualificarsi ai quarti di finale per la prima volta nella storia, le corazzate dell’emisfero sud sembrano al momento insuperabili.













Foto: luigi mariani livephotosport