Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: dura trasferta per le Zebre in casa degli Ospreys

Terminata la pausa per le Nazionali, con i Test Match di novembre, torna in pieno regime il Guinness Pro 14: in programma nel week-end la decima giornata. Trasferta durissima per una delle due franchigie italiane: le Zebre volano infatti in Galles in casa degli Ospreys, quarti nel raggruppamento A. Appuntamento domani sera alle 20.35.

Torna in campo da titolare Edoardo Padovani: maglia numero 15 da estremo per l’azzurro che comporrà il triangolo allargato con Paula Balekana e Jamie Elliott.In mediana spazio a Guglielmo Palazzani con Francois Brummer da apertura. Da sottolineare le tantissime assenze per infortunio: ultimo in ordine di tempo Mattia Bellini, che è stato costretto all’operazione alla spalla dopo un colpo subito nel Test Match con l’Australia. Nell’unico precedente stagionale tra i gallesi e gli italiani si imposero al Lanfranchi di Parma gli ospiti per 22-8. Da sottolineare però il bellissimo successo di aprile, sempre in casa, da parte delle Zebre.

Questa la formazione delle Zebre:

15 Edoardo Padovani

14 Paula Balekana

13 Giulio Bisegni

12 Tommaso Boni

11 Jamie Elliott

10 Francois Brummer

9 Guglielmo Palazzani

8 Giovanni Licata

7 Johan Meyer

6 Maxime Mbandà

5 George Biagi (cap)

4 David Sisi

3 Eduardo Bello

2 Massimo Ceciliani

1 Cruze Ah-Nau

A disposizione:

16 Luhandre Luus

17 Daniele Rimpelli

18 Giosuè Zilocchi

19 Apisai Tauyavuca

20 Samuele Ortis

21 Joshua Renton

22 Maicol Azzolini

23 Jacopo Bianchi

Non disponibili per infortunio: Mattia Bellini, Carlo Canna, Gabriele Di Giulio, Renato Giammarioli, Matteo Minozzi, Riccardo Raffaele, Jimmy Tuivaiti, Marcello Violi.













Foto: LPS/Nazzareno Marangon