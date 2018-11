Rugby femminile, Test Match novembre 2018: la Francia batte la Nuova Zelanda! L’Inghilterra supera il Canada

Nel fine settimana si sono disputati anche cinque test match di rugby femminile spalmati su tre giorni: venerdì vittoria del Galles contro Hong Kong, ieri affermazioni della Spagna sul Sudafrica (che domenica prossima sarà avversario dell’Italia), e soprattutto della Francia sulla Nuova Zelanda, oggi importanti vittorie dell’Inghilterra contro il Canada e degli USA in Irlanda.

GALLES-HONG KONG 65-0

Troppo grande il divario tra le due formazioni in campo: le gallesi dominano in lungo ed in largo dal primo all’ultimo minuto. Nessun beneficio in termini di punti nel ranking mondiale per le europee, che però usufruiscono dello stop dell’Irlanda per salire di una posizione e mettersi subito dietro l’Italia.

SPAGNA-SUDAFRICA 17-5

Discorso identico per le iberiche, che però dalla vittoria sulle Springboks ricavano quei pochi centesimi di punto che bastano per scavalcare l’Irlanda. Le sudafricane scivolano ad oltre sette punti dall’Italia e questo vuol dire che domenica una vittoria delle azzurre non porterà benefici in classifica, mentre un risultato negativo sarebbe disastroso.

FRANCIA-NUOVA ZELANDA 30-27

Il risultato che fa maggiormente rumore in questo fine settimana: le Blacks Ferns perdono in terra transalpina e non riescono ad incrementare ulteriormente il loro vantaggio nella classifica mondiale. Bel balzo in avanti delle francesi, che avvicinano l’Inghilterra e, soprattutto, allontanano il Canada.

INGHILTERRA-CANADA 27-19

Lo scontro tra le due altre superpotenze del rugby femminile mondiale sorride alle inglesi, che partono forte e scavano in mezz’ora un solco di 15 punti. Le canadesi lentamente rientrano fino al 12-15 a metà ripresa, poi le padrone di casa accelerano di nuovo e allungano di nuovo fino al 27-12. Nei minuti finali le nordamericane rendono meno amaro il parziale.

IRLANDA-USA 10-19

Il duello tra le formazioni che aspirano ad insidiare lo strapotere delle prime quattro va alle statunitensi, che rafforzano il quinto posto e sfondano quota 80 nel ranking mondiale. Di contro le irlandesi pagano a caro prezzola sconfitta, perdendo due posizioni e scendendo in decima piazza.

Riepilogo Test Match Internazionali femminili del fine settimana

16 novembre Galles-Hong Kong 65-0

17 novembre Spagna-Sudafrica 17-5

17 novembre Francia-Nuova Zelanda 30-27

18 novembre Inghilterra-Canada 27-19

18 novembre Irlanda-USA 10-19













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni