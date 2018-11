Rugby femminile, Test Match Italia-Scozia: programma, orario e tv

Non solo il rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle.

Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 atlete, che sono in ritiro già da mercoledì 31 a Montichiari. Tre le esordienti: Camilla Sarasso, Benedetta Mancini e Francesca Sberna.

La sfida non sarà visibile in tv, ma verrà trasmessa in streaming su Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/Federugby.

Test Match Internazionali Femminili

Domenica 4 novembre, ore 13.45

Italia-Scozia a Calvisano

diretta streaming su Youtube.com/Fedrugby e Facebook.com/Federugby













